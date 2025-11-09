Тренер Гана разобрал бой с Аспиналлом. «Самый трудный соперник для Сирила — это Волков. Но образца первого боя»

Я говорил вам до боя, мы знаем о Томе то, что он не знает о себе сам. И то, что случилось, — как раз про это. Если ты не был под давлением, если ты не проходил через такие ситуации, тебе… То, что ты испытываешь на тренировках, — это не то, через что тебе придется пройти в реальном бою. Он узнал о себе новое, он увидел себя в том положении, когда понял, что стоит воспользоваться этой возможностью: «Я не хотел этого, но соперник нарушил правила. У меня была возможность не продолжать. Я уступал в этом бою. Я могу воспользоваться этой возможностью, упорнее тренироваться и вернуться. Пояс остается у меня». Вероятно, что так и было. У меня нет уверенности, но это вероятно.