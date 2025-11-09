Тренер Гана разобрал бой с Аспиналлом. «Самый трудный соперник для Сирила — это Волков. Но образца первого боя»

Тренер Сирила Гана Фернанд Лопес впервые высказался по итогам боя с Томом Аспиналлом.
В большом интервью La Sueur он ярко разобрал поединок, объяснил, почему британцу будет тяжело перестроиться к реваншу, и назвал Волкова самым сложным соперником для Гана.
«Тычок в глаз? А как еще элитному ударнику встречать борца? Приходится выставлять руку»
"Тычки в глаз — это естественная вещь. Деметриус Джонсон говорил, что в муай-тай, когда ты бросаешь кики, ты машинально разгибаешь пальцы. Но я думаю, тут дело больше в защите. Когда ты хочешь защититься от борца, что ты будешь делать первым делом? Ты хочешь выставить руку и оттолкнуть его. В олимпийской борьбе низкий центр тяжести, они наклонены друг к другу и ждут прохода, готовы отбрасывать ноги. А тут борьба идет на другой дистанции, боксерской.
Элитный ударник первым делом хочет выставить руку. Насрудин так делает, все эти ребята. Они выпрямляют пальцы вверх, но иногда пальцы могут смотреть вперед и тыкать. Если боец налетел на твою руку и затормозил, оттянулся — это одно. Но если он налетел и не останавливается, идет дальше — как убирать пальцы? Тогда у тебя не будет контроля над ситуацией. Поэтому тычки — естественная вещь для ударника.
Вчера у нас была тренировка, Сирилу проходил Дмитрий, его партнер, и он выставил руку и прямо пальцами в лоб. Это рефлекс. Как мне еще защищаться от борца? Хватать его за руку? Будет уже поздно. Сначала нужно затормозить его проход, вставить преграду между ним и собой. Если у него голова слишком низко, тычка, скорее всего, не будет. Если голова на одном уровне с тобой — вероятность тычка пальцем и даже двумя высока. Это не делается намеренно. Сирил несет определенную ответственность за тычок, но это в природе вещей, плюс перчатки такие".
«Тому придется перестраивать боксерский блок, а это очень тяжело и опасно, когда ты не элитный боксер»
"Воспользовался ли Том Аспиналл тычком, чтобы сняться с боя, который шел не так, как ожидалось? Давайте так. Тычок был? Был. Было ли Тому больно? Я не знаю, как определить степень боли. Бывали случаи в UFС, когда боец возвращался после тычка, бывало, не возвращался. Наверняка в голове Тома прошло, что он уже принял ущерб, уже бой идет тяжелее, чем думал, плюс тычок добавил проблем. Плюс медиа подавали публике Тома как нового Месси, как будущее. Он тоже чувствовал этот груз на себе.
Я говорил вам до боя, мы знаем о Томе то, что он не знает о себе сам. И то, что случилось, — как раз про это. Если ты не был под давлением, если ты не проходил через такие ситуации, тебе… То, что ты испытываешь на тренировках, — это не то, через что тебе придется пройти в реальном бою. Он узнал о себе новое, он увидел себя в том положении, когда понял, что стоит воспользоваться этой возможностью: «Я не хотел этого, но соперник нарушил правила. У меня была возможность не продолжать. Я уступал в этом бою. Я могу воспользоваться этой возможностью, упорнее тренироваться и вернуться. Пояс остается у меня». Вероятно, что так и было. У меня нет уверенности, но это вероятно.
Все говорили нам о скорости Тома, но мы знали, что для нас это не проблема. Сирил работает с супербыстрыми боксерами. Мы знали, что главной проблемой будет тайминг, не скорость. Он [Том] дает тебе бить в стойке, дает тебе развить скорость рук, а в конце попадает в ответ сам. Мы это понимали. Сейчас у них будет время перестроиться, найти новую стратегию, понять, как работать кафкиком, поменять боксерский блок. Хотя это очень тяжело — менять блок, если ты не элитный боксер… Это очень опасно.
У нас были задачи на этот бой, не связанные с Томом Аспиналлом. Была задача выйти на новый ментальный уровень. И где лучше всего проверить это, как не в бою с самым опасным бойцом в мире? Ведь на бумаге Том был одним на 8 миллиардов (смеется). И когда ты вышел и показал этот новый ментальный уровень — это уже очень хорошо для нашей подготовки [к следующему бою]. 10 дней назад мы вернулись в зал и сейчас упорно, много работаем".
«Волков образца второго боя с Сирилом меня не беспокоит. Там у нас была травма. А вот Волков из первого боя — самый сложный соперник»
"Аспиналл — самый сложный соперник для Сирила? Как ни странно, нет. А кто тогда? Для меня это Волков. Люди думают, раз Аспиналл быстро засабмитил Волкова, он быстро прикончит и Сирила. Но стили делают бои. Стиль Волкова для Сирила очень сложный. Именно Волкова образца первого боя.
Во втором бою сложностей не было, сложностью была травма. Люди даже не понимают, что за травма у него была. Он после боя нам сказал: «Я слышал, что вы говорили мне, но я ничего не мог сделать, я не мог опереться на ногу. Мне нужно было опираться на ногу, но у меня было сломано три пальца». Поэтому Волков второго боя меня не беспокоит. Люди могут говорить все что угодно, что Сирила побили, — неважно.
Вот Волков первого боя был сложным соперником. Было очень тяжело подготовиться к этому бою, поскольку Волков был на пике. Волков показал сумасшедший кикбоксинг. В этом бою Сирил принял самый большой ущерб — он был изможден, хромал, все лицо в синяках, голень травмирована. И Волкова тяжело перевести, он огромный, даже если ты отрываешь его от земли, он все еще стоит на ней носками. Это был наш самый сложный бой".
«Сирил обрел эмоциональный интеллект. У него есть рефлексия, он не дерется на одних инстинктах, как Жаирзиньо и Павлович»
"Сейчас мы видим лучшую версию Сирила. В этой версии эмоциональный интеллект и инстинкты сошлись. Есть механизм, который думает, и есть механизм, который действует. Когда я хочу действовать на инстинктах, срабатывает то, что я заучивал. Когда я хочу действовать рефлексивно, я думаю. Отличие первого от второго — инстинкты гораздо быстрее.
Были люди, которые говорили: «Сирил слишком много думает, ему нужно просто сносить головы, и все». Но многие из ребят, которые хотят сносить головы, не добираются даже до топ-10. Или они попадают в топ-10, но не могут добраться до топ-3. Одних инстинктов для топ-3 мало, там нужен интеллект. Эмоциональный интеллект помогает не потеряться в хаосе боя.
Если ты слишком рефлексивен, ты потратишь много времени, а с ним и сил. А есть обратный пример, когда человек не думает, и просто крушит, бьет боковой, боковой, другой боковой, не думая. И у таких ребят всегда много ярких быстрых нокаутов. Возьмем Жаирзиньо [Розенштрук]. У него была серия в 10 побед, 9 нокаутов в первом раунде. Или, например, Павловича. Поэтому в определенный момент ты должен сказать себе: «Я должен стать умнее, но не слишком — чтобы не бояться рисковать». Это и называется — эмоциональный интеллект. Нужно не терять в работе на инстинктах глобальной, общей картины боя".
Никита Горшенин