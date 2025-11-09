Федор Емельяненко заявил, что сразится с Мирко Кро Копом по правилам бокса

— Я очень благодарен Мирко за его доброе отношение ко мне, за его теплые высказывания, несмотря на все наше противостояние в ринге во время спортивной карьеры. Мне посчастливилось выступать в то время, когда спортсмены покоряли людей своим мастерством и профессионализмом. И Мирко завоевал огромнейшую аудиторию во всем мире. Он очень успешно выступал в K1 и в Pride. Не совсем все получилось в UFC, как хотелось. Но это нисколько не умаляет его заслуг в спорте. Я считаю Мирко одним из величайших бойцов за всю историю ММА и кикбоксинга.