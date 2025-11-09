Ричмонд
Чимаев — о сравнении с Хабибом: «Он закончил и больше не дерется. Зачем спрашиваете? Это провокация»

Чемпион среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев не хочет сравнивать себя с Хабибом Нурмагомедовым.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Побил бы я Хабиба? Он закончил и больше не дерется. Зачем вы у меня об этом спрашиваете? Астагфируллах», — сказал Чимаев.

Хамзат Чимаев: «Думаю, что Ислам победит Маддалену. Он сделает акцент на борьбе».

