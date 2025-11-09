Хабиб — о поединке с Порье: «Отец признался, что нервничал во время боя. Но меня невозможно заставить сдаться перед ним. Я контролировал ситуацию»

«Невозможно заставить меня сдаться перед отцом. Он признался, что нервничал во время моего боя с Дастином, но я контролировал ситуацию, хоть она и была опасной», — сказал Хабиб.
Напомним, Хабиб задушил Порье в третьем раунде поединка на UFC 242. По ходу поединка Дастин пытался финишировать Нурмагомедова удушающим приемом.
Чимаев — о теоретическом бое с Хабибом: «Он закончил и больше не дерется. Зачем спрашиваете? Это провокация».
Рокхолд — о тренировках с Хабибом: «Он всегда был жестким и шел дальше, чем все остальные. Доводил меня до предела. Он мог бы со мной работать».