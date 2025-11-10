Махачев — о Хабибе: «Он мне словно старший брат. Если он скажет, что я должен закончить с боями, то прислушаюсь»

«Хабиб мне словно старший брат. Если он скажет: “Ты должен остановиться завтра, больше никаких боев”, то я прислушаюсь. Это тот парень в нашем зале, который о нас заботится. Он всегда желает нам наилучшего», — сказал Махачев.
Напомним, в ночь на 16 ноября Махачев подерется в Нью-Йорке с Джеком Делла Маддаленой за титул полусреднего дивизиона UFC.
