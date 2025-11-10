«Готовлю себя ко всему»: Махачев о поединке с Маддаленой

16 ноября в главном поединке турнира UFC 322 в Нью-Йорке октагон разделят австралийский боец, действующий обладатель титула в полусреднем весе Джек Делла Маддалена и россиянин, жкс-чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев.
Накануне встречи российский боец признался, что считает предстоящее противостояние одним из самых сложных в своей карьере. Махачев оценил соперника и рассказал о подготовке к титульному бою.
«Честно говоря, это один из самых тяжёлых боёв для меня, потому что он большой и хорош во всём. Возможно, у него не лучшая защита от борьбы, но его грепплинг очень хорош, поэтому я готовлю себя ко всему. Я могу драться с ним в стойке, бороться, конкурировать в грепплинге, и я знаю, что он тоже тяжело готовится к поединку со мной.
Его предыдущий соперник, я не могу сказать, что у нас одинаковый стиль, но Белал тоже предпочитает бороться, и Джек очень хорошо защищался от его борьбы. Поэтому я должен быть готов ко всему. Если он остановит мою борьбу, я попробую снова. Если борьба не сработает, буду биться с ним в стойке», — сообщил Ислам в интервью Джошу Томсону.
В мае текущего года россиянин освободил титул в легком весе, которым владел с 2022 года, и поднялся в полусредний вес, чтобы побороться за второй пояс. На счету Ислама Махачева 27 побед и одно поражение.