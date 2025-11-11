Станет ли Махачев первым чемпионом UFC из России в двух дивизионах

Копылов — один из самых опытных российских бойцов в UFC. За шесть лет в лиге он провел десять боев и выиграл шесть раз, пять из которых нокаутом; известен как зрелищный средневес. В последнем бою в июле 34-летний боец уступил бразильцу Пауло Косте. Всего в его активе 14 побед и четыре поражения в MMA.