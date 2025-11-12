Ричмонд
Хабиб Нурмагомедов: «Самым громким боем может стать поединок Махачева против Топурии, а не Джонс — Перейра»

Хабиб Нурмагомедов считает возможный бо Илии Топурии и Ислама Махачева самым громким в UFC.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Думаю, самым громким боем может стать поединок Махачева против Топурии, а не Джонс — Перейра. Этот бой тоже интересен, но не такого масштаба», — сказал экс-чемпион UFC.

Махачев — о сопернике для Топурии: «Царукян — самый тяжелый, Гейджи — тоже сложный. Пимблетт? Точно нет».

