За минуту вырубил бразильского гиганта, который заставил Хабиба плакать. Каким был первый нокаут Махачева в UFC

Менее четырех суток остается до исторического боя Ислама Махачева на турнире UFC 322. Россиянину предстоит подраться с чемпионом полусреднего веса Джеком Делла Маддаленой, и в случае победы наш соотечественник станет автором уникального достижения. Еще никогда ранее бойцам из нашей страны не удавалось завоевать титулы в двух разных дивизионах, так что Махачеву 16 ноября предстоит провести самый ответственный поединок в жизни.
В связи с этим мы решили вспомнить один из самых славных моментов в заокеанской карьере Ислама. С чемпионскими подвигами, которые он впоследствии совершил, это, конечно, не сравнить. Однако бой, о котором мы поговорим, все же по-своему примечательный. Речь пойдет о поединке Махачева с Глейсоном Тибау, состоявшемся 20 января 2018 года.
В ту пору Ислам Махачев все еще был в статусе подающего надежды легковеса, который идет к титулу вслед за звездным другом Хабибом Нурмагомедовым. Который, кстати, чемпионом стал буквально через три месяца. Махачев же к моменту встречи с Тибау шел на серии из двух побед, и еще свежа была в памяти его неудача в бою с Адриано Мартинсом: в октябре 2016-го Ислам неожиданно проиграл бразильскому середняку, упав в нокаут.
Махачев сумел частично реабилитироваться за то поражение, одержав две победы — над Крисом Уэйдом и Ником Ленцом. Все это — весьма значимые успехи, однако многие критиковали Ислама за те выступления. На какое-то время за ним даже закрепилась слава скучного бойца, который может выигрывать только за счет максимально аккуратного стиля и борцовских навыков. И очень кстати на этом фоне пришлась яркая и быстрая победа Махачева над Тибау.
Исламу хватило всего 57 секунд, чтобы нокаутировать Глейсона. Россиянин, по сути, попал первым же акцентированным ударом в поединке — это был левый оверхенд, который угодил точно в цель. Бразилец рухнул на настил октагона и вскоре был добит несколькими попаданиями, которые уже ничего не решали.
Тибау был чуть ли не самым именитым из всех оппонентов Махачева на момент их боя. Бразильцу тогда, в начале 2018-го, было уже 34, и он явно успел пройти свой пик. Тем не менее, за Тибау еще задолго до того закрепилась слава одного из наиболее жестких легковесов UFC. Бразилец обладал выдающимися габаритами для дивизиона и действительно классно боролся. Это он сумел продемонстрировать еще летом 2012-го, когда стал единственным соперником Хабиба Нурмагомедова в UFC, не давшим дагестанцу себя забороть.
Более того, многие до сих пор считают, что в бою Тибау — Нурмагомедов победу стоило отдать бразильцу. Совсем недавно об этом говорил многолетний комментатор UFC Джо Роган в своем подкасте:
«Я думаю, что Тибау — единственный парень, который должен был его победить. Кто победил в бою? Если посмотреть на рекорд, то Хабиб непобежденный. Но это со звездочкой. Звездочка — это Глейсон Тибау. Это был чертовски близкий бой, который, как я думал, Хабиб проиграл. Это было в начале карьеры Хабиба, еще до того, как он завоевал титул».
С Роганом можно поспорить, ведь в том поединке далеко не все было так уж однозначно. С одной стороны, Тибау сумел защититься от всех попыток Нурмагомедова перевести бой в борьбу, а также сам пару раз неплохо попал навстречу. С другой, поединок на самом деле получился не самым содержательным, и по большой части инициатива в нем исходила от Хабиба, который постоянно шел вперед. Впрочем, по окончании боя и сам Нурмагомедов, похоже, не вполне верил, что победу отдадут именно ему. И когда судейский вердикт был объявлен, Хабиб даже расплакался на эмоциях.