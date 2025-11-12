За минуту вырубил бразильского гиганта, который заставил Хабиба плакать. Каким был первый нокаут Махачева в UFC

С Роганом можно поспорить, ведь в том поединке далеко не все было так уж однозначно. С одной стороны, Тибау сумел защититься от всех попыток Нурмагомедова перевести бой в борьбу, а также сам пару раз неплохо попал навстречу. С другой, поединок на самом деле получился не самым содержательным, и по большой части инициатива в нем исходила от Хабиба, который постоянно шел вперед. Впрочем, по окончании боя и сам Нурмагомедов, похоже, не вполне верил, что победу отдадут именно ему. И когда судейский вердикт был объявлен, Хабиб даже расплакался на эмоциях.