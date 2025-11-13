Глава UFC назвал причину ухода Хабиба Нурмагомедова: «Его засыпали деньгами»

«У нас был чемпион-мусульманин (имеется в виду Хабиб — прим. Sport24). В мире миллиард мусульман, дело не в этом. Проблема в том, что он отправился в тур по мусульманским странам. Он посетил Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар — и они засыпали его деньгами. Он заработал так много денег, что ему больше не нужно было драться. Плюс его отец тогда ушел из жизни — и у него было много проблем из-за этого», — заявил Уайт в интервью Prince St Pizza.