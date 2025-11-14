Глава UFC: «Вся жизнь Делла Маддалены круто изменится, если он побьет Махачева»

«Джек выйдет драться против одного из величайших бойцов в истории. Возможно, прямо сейчас Джека недооценивают или недостаточно уважают. Но тут нужно иметь в виду то, кто его противник. Для Делла Маддалены это возможность доказать, что он достоин быть чемпионом. Если он побьет Ислама Махачева — вся жизнь Джека круто изменится в один момент», — сказал Уайт в интервью Fox Sports.