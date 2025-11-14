Ричмонд
Глава UFC: «Вся жизнь Делла Маддалены круто изменится, если он побьет Махачева»

Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал перспективы чемпиона полусреднего веса Джека Делла Маддалены.

Источник: Getty Images

Обладатель пояса в категории до 77 кг проведет защиту своего титула в поединке против Ислама Махачева на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, который пройдет в ночь на 16 ноября по московскому времени.

«Джек выйдет драться против одного из величайших бойцов в истории. Возможно, прямо сейчас Джека недооценивают или недостаточно уважают. Но тут нужно иметь в виду то, кто его противник. Для Делла Маддалены это возможность доказать, что он достоин быть чемпионом. Если он побьет Ислама Махачева — вся жизнь Джека круто изменится в один момент», — сказал Уайт в интервью Fox Sports.