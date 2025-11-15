Звезды MMA назвали фаворита в бою Махачева за титул UFC

«Ислам в потрясающей форме. Он очень умный боец. Я его друг, и могу сказать — у него не один план на бой. У него есть план A, B и C. Все буквы алфавита. Он подготовлен ко всему. Если что-то не получится, он сразу попробует другое. Если и это не сработает — перейдет к следующему варианту. Он невероятный боец, замечательный друг и брат. И он заберет этот пояс. Я думаю, он заслужил это. Он стал крупнее, сильнее, чем когда-либо. Уверен, что он готов», — заявил Нурмагомедов.