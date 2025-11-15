Ричмонд
Уайт ответил, посетит ли Трамп титульный бой Махачева на турнире UFC 322

Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

Источник: Getty Images

Мероприятие пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в ночь на 16 ноября. Главным событием турнира будет титульный бой между российским бойцом Исламом Махачевым и чемпионом полусреднего дивизиона Джеком Деллом Маддаленой из Австралии.

«Президент Трамп — один из тех парней, которые любят поддерживать спорт. Нет, его не будет на этом мероприятии», — сказал Уайт в интервью FOX Sports Australia.

Напомним, в июне 2024 года Трамп посетил турнир UFC 302 в Ньюарке, на котором Махачев провел третью защиту титула в легком весе, победив американца Дастина Порье сабмишном в пятом раунде.