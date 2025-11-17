«Сидела и думала о суициде»: нокаут похоронил карьеру главной женщины UFC

«Я пытаюсь все осознать, но это настоящее сумасшествие, — делилась эмоциями Дочь проповедника. — Приехав сюда, я получила так много любви. Я чувствовала, что не могу не сделать этого со всей этой поддержкой. У меня были лучшие тренировки и в стойке, и в грэпплинге, и в борьбе. Все, над чем мы работали, показало себя в бою. Я еще не проводила так много времени в спортзале в своей жизни».