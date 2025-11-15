Ислам Махачев: «Конор никогда не вернется в октагон. Хабиб сломал его психологически»

"Нет, этот парень никогда не вернется в октагон. Хабиб сломал его психологически. Никакого возвращения не будет. Этот парень больше не будет драться. Говорил об этом еще два года назад — и я все еще так считаю.
Он ведь еще и дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил. Нет, после этого он уже точно не вернется", — сказал Махачев.
Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?
Пакьяо предпочтет бой с Конором, а не Хабибом: «Макгрегор много говорит, хочу его заткнуть. Нурмагомедов — пример для подражания и хороший человек».
