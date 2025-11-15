Русская чемпионка UFC раскрыла секрет своего успеха: «Чтобы быть успешной и сохранять титул»

"Чтобы быть успешной и сохранять чемпионский титул, надо быть сфокусированным на на своем внутреннем состоянии — тренировках, восстановлении, образе жизни, потому что это очень важно.
Я в смешанных единоборствах более 30 лет. Нельзя иметь долгую бойцовскую карьеру без хорошего восстановления между тренировками, восстановлением, хорошим питанием и всем остальным.
Чтобы сохранять свои тело и разум молодыми, нужно работать над этим. Поэтому я отношусь ко всему очень серьезно, чтобы максимально продлить свою карьеру", — заявила Шевченко в интервью DAZN.
Завтра, 16 ноября, Валентина Шевченко проведет титульный бой UFC против китаянки Вейли Чжан на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).