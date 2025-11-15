Ричмонд
SABINA исполнила песню «Дагестан» на Таймс-сквер. В Нью-Йорке состоится бой Махачева и Маддалены

Певица SABINA исполнила песню «Дагестан» на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. В ночь на 16 ноября там пройдет турнир UFC 322, в главном событии которого Ислам Махачев проведет поединок против чемпиона промоушена в полусреднем весе Джека Делла Маддалены.

Источник: Спортс"

Напомним, что под композицию на свои поединки выходил бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Как первокурсница и Хабиб запустили главную песню о Дагестане.

Главный бой в карьере Махачева. Что может пойти не так?

