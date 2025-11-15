SABINA исполнила песню «Дагестан» на Таймс-сквер. В Нью-Йорке состоится бой Махачева и Маддалены

Напомним, что под композицию на свои поединки выходил бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.Читать дальше