Хабиб обратился к Махачеву за несколько часов до боя против Маддалены: «Ты идешь за историей»

Российская легенда UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к своему другу, бойцу UFC Исламу Махачеву за несколько часов до титульного поединка против австралийца Джека Делла Маддалены.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Махачев и Маддалена подерутся за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) завтра, 16 ноября.

«Пусть Аллах сохранит тебя во благе, младший. В этом виде спорта ты идешь за историей, только вперед и только победа», — написал Хабиб в социальных сетях, обращаясь к Махачеву.

Ислам Махачев провел 28 боев в ММА и одержал 27 побед. На счету Джека Делла Маддалены 18 выигрышей в 20 поединках.

