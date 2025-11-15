Хабиб обратился к Махачеву за несколько часов до боя против Маддалены: «Ты идешь за историей»

Махачев и Маддалена подерутся за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) завтра, 16 ноября.
«Пусть Аллах сохранит тебя во благе, младший. В этом виде спорта ты идешь за историей, только вперед и только победа», — написал Хабиб в социальных сетях, обращаясь к Махачеву.
Ислам Махачев провел 28 боев в ММА и одержал 27 побед. На счету Джека Делла Маддалены 18 выигрышей в 20 поединках.
