«Ты идешь за историей». Хабиб обратился к Махачеву перед поединком с Маддаленой

«Пусть Аллах сохранит тебя во благе, младший. В этом виде спорта ты идешь за историей, только вперед и только победа», — написал в социальных сетях Нурмагомедов.
Поединок за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе между Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир промоушена. Ивент состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.
Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?
SABINA исполнила песню «Дагестан» на Таймс-сквер. В Нью-Йорке состоится бой Махачева и Маддалены.