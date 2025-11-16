Овечкин обратился к Махачеву перед титульным боем UFC: «Болеем, переживаем — покажи класс»

Сегодня, 16 ноября, Махачев подерется с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за звание чемпиона UFC в полусреднем весе на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).
«Ислам, привет. Ови здесь. Хочу пожелать тебе удачи в сегодняшнем бою. Будем переживать, болеть. Знай, что мы за тебя болеем, переживаем. В общем, давай — всего самого наилучшего. Покажи класс», — приводит слова Овечкина пресс-служба UFC.
Ислам Махачев провел 28 боев в ММА и одержал 27 побед. Рекорд Джека Делла Маддалены «18−2».
