Овечкин обратился к Махачеву перед титульным боем UFC: «Болеем, переживаем — покажи класс»

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин обратился к отечественному бойцу UFC Исламу Махачеву перед титульным поединком в американском промоушене.

Источник: AP 2024

Сегодня, 16 ноября, Махачев подерется с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за звание чемпиона UFC в полусреднем весе на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Ислам, привет. Ови здесь. Хочу пожелать тебе удачи в сегодняшнем бою. Будем переживать, болеть. Знай, что мы за тебя болеем, переживаем. В общем, давай — всего самого наилучшего. Покажи класс», — приводит слова Овечкина пресс-служба UFC.

Ислам Махачев провел 28 боев в ММА и одержал 27 побед. Рекорд Джека Делла Маддалены «18−2».

