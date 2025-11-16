Ричмонд
Роман Копылов уступил бразильцу в бою на UFC 322 в Нью-Йорке

Россиянин Копылов уступил бразильцу Родригесу в бою на UFC 322 в Нью-Йорке.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Роман Копылов не смог победить Грегори Родригеса из Бразилии на 322-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нью-Йорке.

Поединок предварительного карда завершился поражением Копылова единогласным решением судей. У россиянина теперь на счету 14 побед при пяти поражениях.

Ранее на турнире россиянин Вячеслав Борщев решением судей уступил бразильцу Матеусу Камило, а его непобежденный соотечественник Байсангур Сусуркаев в третьем раунде отправил в нокаут Эрика МакКонико из США.