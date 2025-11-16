Ричмонд
Шевченко в девятый раз защитила титул UFC

Шевченко победила китаянку Чжан Вэйли и в девятый раз защитила пояс UFC.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Представляющая Киргизию и Перу Валентина Шевченко победила китаянку Чжан Вэйли и в девятый раз защитила титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшей весовой категории.

Второе по значимости событие 322-го номерного турнира промоушена в Нью-Йорке закончилось победой Шевченко решением судей по итогам пяти раундов.

На счету Шевченко теперь 26 побед, четыре поражения и ничья в ММА. У Чжан Вэйли, ранее владевшей поясом в минимальном весе, 26 побед и четыре поражения.