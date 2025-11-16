Шевченко в девятый раз защитила титул UFC

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Представляющая Киргизию и Перу Валентина Шевченко победила китаянку Чжан Вэйли и в девятый раз защитила титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшей весовой категории.
Второе по значимости событие 322-го номерного турнира промоушена в Нью-Йорке закончилось победой Шевченко решением судей по итогам пяти раундов.
На счету Шевченко теперь 26 побед, четыре поражения и ничья в ММА. У Чжан Вэйли, ранее владевшей поясом в минимальном весе, 26 побед и четыре поражения.