Шевченко не дала ни шанса Вэйли. Россиянка из Киргизии без проблем забрала все пять раундов

Первый раунд начался с неприятного попадания для Валентины — у соперницы зашел правый джеб. Чжан намного активнее двигалась на ногах, в то время как Шевченко работала будто в энергосберегающем режиме. Но как только китаянка сближалась, Валентина старалась встречать ее ударами. После одного из разменов девушки оказались на канвасе, и Шевченко из позиции гарда пыталась выйти в фулл-маунт. Сделать это ей не удалось, но время контроля может пойти ей в плюс, когда судьи будут оценивать весь раунд. Именно доминирующим положением в партере и закончилась пятиминутка, которую смело можно отдавать Шевченко.