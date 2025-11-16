Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Махачев — после победы над Маддаленой: «Трамп, открывай Белый дом, я иду!»

Российский боец Ислам Махачев прокомментировал победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном поединке турнира UFC 322.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

Россиянин одержал победу решением судей. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

«Это мечта, вся моя жизнь — за два этих пояса. Я так счастлив. Эти пояса такие тяжелые, и мне нравится это. Я очень тяжело работал ради этого. Нью-Йорк, спасибо!

Клянусь, моя жизнь изменилась, весогонки нет, могу 5 раундов без остановки работать, бороться, все, что хочу. Я сделал этот бой легким. Мой план, это не секрет — [борьба]. Дональд Трамп, вперед, открывай Белый дом, я иду!» — сказал Махачев в интервью в октагоне.

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше