Махачев раскатал Маддалену и завоевал второй пояс UFC! Ислам стал первым россиянином, кому это удалось

Махачев выиграл три раунда — этого уже достаточно, чтобы победить решением, важно было только не пропустить шальной удар, то есть не зарубаться, как и говорил Хабиб. Как и в предыдущих отрезках, россиянин перевел Маддалену в начале третьей минуты. Ровно в середине раунда Махачев вышел на удушающий сзади, но австралиец не поддался, а Ислам оказался в халф-гарде, откуда попробовал оформить болевой на руку. Обошлось без финиша и в этот раз, но счет по раундам — 4−0 в пользу россиянина.