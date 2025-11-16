Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я сделал этот бой таким легким»: Махачев о победе над Маддаленой

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев после победы над Джеком Делла Маддаленой назвал своей мечтой два завоеванных чемпионских титула.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев после победы над Джеком Делла Маддаленой назвал своей мечтой два завоеванных чемпионских титула.

«Я очень тяжело работал ради этого момента. Нью-Йорк, спасибо! Клянусь Богом, моя жизнь изменилась, весогонки нет, могу пять раундов без остановки работать нон-стоп, бороться, все, что хочу. Я сделал этот бой таким легким. Мой план, это не секрет, все мои оппоненты знают о нем и никто не может остановить», — заявил он в коротком интервью с Джо Роганом после поединка.

Утром 16 ноября по московскому времени россиянин на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50−45, 50−45, 50−45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше