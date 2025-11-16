«Самый скучный в UFC»: Топурия высказался о победе Махачева

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Лидер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий Илия Топурия назвал чемпиона в полусреднем весе Ислама Махачева самым скучным в промоушене.
Махачев в ночь на воскресенье на турнире UFC 322 в Нью-Йорке победил единогласным решением судей австралийца Джека Делла Маддалену. Спортсмен стал первым россиянином, выигравшим титул в двух весовых категориях UFC.
«Джеку нужен целый лагерь, посвященный только борьбе. Какое разочарование от чемпиона. Тебе стоит поехать в Грузию и чему-нибудь научиться. Ислам, тебе нужно то, что невозможно натренировать: эмоции. Ты — самое скучное, что есть в этом виде спорта. С каждым днем я все больше убеждаюсь, что уложу тебя спать», — написал Топурия в соцсети Х.
Экс-чемпиону UFC в полулегком весе Топурия 28 лет, на счету представляющего Испанию бойца 17 побед и ни одного поражения. В июне испанец нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру и стал обладателем титула в легком весе, который стал вакантным после того, как Махачев поднялся на категорию выше.
На счету 34-летнего Махачева 28 побед в ММА и одно поражение. Он идет вторым в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.