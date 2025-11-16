Все так ждали боя Махачев — Топурия, но теперь интереса мало. Ислам просто раздавит Илию

В партере Илии будет очень тяжело. Так, как грузит сверху Махачев, так, как он блокирует свипы и не дает пространства — ну никто больше так не работает в легком и полусреднем. Ну может, разок Илия что-то супертехничное сделает, пролежав пару минут, но второй раз это уже не пройдет, и сил будет гораздо меньше. А бросать свои комбинации, когда полежал пару раундов под плитой — будет тяжело, забьются руки. И ведь снова потом повалят. А мощи и габаритов, чтобы любыми ударами как угодно брошенными доставать, чтобы сталкивать, проламывать — у Илии нет. Ему именно нужно бросать технично, четко, быстро, в своем ритме, а этого ритма у него не будет, как не было ни на секунду его у Маддалены.