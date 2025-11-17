Махачев — лучший боец в истории России. Он уже превзошел Хабиба и Федора, а на горизонте статус главной легенды ММА

Также можно вспомнить о Хамзате Чимаеве, который свою карьеру в UFC начал в полусреднем дивизионе, чемпионом стал в среднем, а теперь заговорил о переходе в полутяжелую категорию. Но далеко не факт, что чеченец когда-то сделает этот шаг, поскольку у него и на нынешнем месте полно работы. Да и не стоит забывать, что Чимаева далеко не все в среде фанатов единоборств и даже его коллег считают в полной мере россиянином. Хамзат часто бывает в стране, проходит здесь сборы и имеет паспорт РФ. Но кроме этого у него также есть гражданство ОАЭ, а до того он на протяжении почти полутора десятков лет прожил в Швеции.