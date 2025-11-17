Махачев — лучший боец в истории России. Он уже превзошел Хабиба и Федора, а на горизонте статус главной легенды ММА

Ислам Махачев — новый чемпион UFC в полусреднем весе. Потрясающее достижение, может быть, даже крупнейшее в истории российских ММА, ведь никто из наших ранее не делал ничего подобного. Более того, ни один из представителей нашей страны никогда и не заявлял о намерениях такого рода.
Был Хабиб, чей отец Абдулманап Нурмагомедов между делом размышлял вслух о том, что неплохо было бы его сыну сменить категорию на более тяжелую, поскольку сгонка веса стала даваться тяжелее. Но по итогу легендарный чемпион так и завершил карьеру, будучи легковесом.
Также можно вспомнить о Хамзате Чимаеве, который свою карьеру в UFC начал в полусреднем дивизионе, чемпионом стал в среднем, а теперь заговорил о переходе в полутяжелую категорию. Но далеко не факт, что чеченец когда-то сделает этот шаг, поскольку у него и на нынешнем месте полно работы. Да и не стоит забывать, что Чимаева далеко не все в среде фанатов единоборств и даже его коллег считают в полной мере россиянином. Хамзат часто бывает в стране, проходит здесь сборы и имеет паспорт РФ. Но кроме этого у него также есть гражданство ОАЭ, а до того он на протяжении почти полутора десятков лет прожил в Швеции.
В общем, с какой стороны ни посмотри, Махачев совершил настоящий спортивный подвиг. Причем его значимость ничуть не меркнет, если пытаться осмыслить сделанное Исламом в масштабах мировой истории единоборств, а не только по меркам России. Так называемых двойных чемпионов в истории до того было всего 10 — и все это легенды лиги. В этом списке Конор Макгрегор, Даниэль Кормье, Алекс Перейра, Аманда Нунес, Би Джей Пенн, Жорж Сен-Пьер, Генри Сехудо, Рэнди Кутюр, Джон Джонс, Илия Топурия… а теперь еще и Махачев!
Плюс не стоит забывать, что Махачев благодаря своей победе над Джеком Делла Маддаленой не только вошел в элитный клуб обладателей двух поясов, но и добрался до вечного рекорда Андерсона Сильвы. Ислам повторил достижение великого бразильца, набив серию из 16 побед подряд в UFC, и теперь нашему бойцу наверняка обеспечено место в Зале славы. Всего на счету Махачева 17 успешных выступлений в лиге, и это, кстати, лучший показатель среди всех россиян. На втором месте по этому показателю Хабиб, у которого 13 побед в UFC.
На фоне всего этого как-то меркнут успехи Ислама конкретно в легком весе, а ведь именно в нем российский боец поставил первый серьезный рекорд. Махачев четырежды защитил пояс в категории с лимитом в 70 кг, став единоличным лидером по этому показателю.
Если сравнивать Махачева с его ближайшим другом Нурмагомедовым, то вывод будет примерно таким: Ислам, с одной стороны, совершенно точно превзошел Хабиба в плане спортивных достижений, а с другой, все же пока не дорос до товарища по команде по части уровня популярности. Кроме того, на восприятие карьеры Нурмагомедова влияет фактор идеальной статистики. Хабиб завершил карьеру, будучи непобежденным чемпионом с рекордом 29−0. И тут Махачеву с другом потягаться не удастся, ведь у Ислама есть одно поражение.
Давайте попробуем сопоставить самого свежего двойного чемпиона UFC с другим российским бойцом из числа величайших — Федором Емельяненко. Здесь тоже все неоднозначно, поскольку цифры, которые в свое время выдал русский тяжеловес, до сих пор выглядят шокирующе мощно. Емельяненко на лучшем этапе своей карьеры набил серию из 27 (!) побед, а длилась эта череда успешных выступлений более девяти лет. Вместе с тем, Федор по ходу дела завоевал пояс чемпиона в Pride, сильнейшей ММА-организации на тот момент.
На первый взгляд может показаться, что Махачев недотягивает до Емельяненко, но это не совсем верно. Федор набивал свои победы в период с 2001-го по 2009-й годы, и в ту пору смешанные единоборства были совершенно другими. Лига UFC еще не стала лидером индустрии, а общий уровень атлетов в этом виде спорта был значительно ниже нынешнего. Тем не менее, Емельяненко имеет в своем послужном списке множество успешных выступлений в сражениях со звездами того времени. Среди них — Антонио Ногейра, Мирко КроКоп, Марк Хант, Кевин Рэндлман, Марк Коулман и не только.
Но случалось Федору участвовать и в откровенных фрик-боях с соперниками вроде Зулузиньо и Хон Ман Чоя. Кроме того, хватало в его победном списке и оппонентов, которые по уровню находились где-то посередине между условными Крокопом и Зулу — эдакие середняки, надеявшиеся на чудо, выходя в ринг с Емельяненко.
Если говорить о Махачеве, то в его победной серии концентрация соперников элитного уровня несравнимо выше. Последние пять или даже шесть лет Ислам бил исключительно опасных оппонентов (Маддалена, Волкановски, Оливейра, Царукян, Хукер), хотя и до того ему не доводилось драться с кем-то вроде вышеупомянутого Зулузиньо. В общем, если говорить только о цифрах, то Федор находится на, пожалуй, недосягаемом для Махачева уровне. Однако в плане качества побед Ислам выглядит значительно убедительнее.
Махачев встал на путь, который может вывести его к званию величайшего бойца ММА всех времен. Пока таковым является Джон Джонс — также двойной чемпион UFC, чья победная серия могла бы насчитывать 19 побед, не попади он в допинговый скандал в 2017-м. По сути, Исламу, чтобы превзойти вообще всех, осталось пройти трех-четырех оппонентов, ни разу не оступившись, и желательно, чтобы эти люди представляли собой максимальную угрозу. Сделать это будет невероятно сложно, но точно не невозможно для Махачева.