Хабиб Нурмагомедов: «Не хотел бы, чтобы Махачев дрался в Белом доме»

«Честно говоря, уже даже не имеет значения, кто будет. Если Ислам там будет, то это станет большим событием для нас. А если меня лично спросить, то я не хотел бы, чтобы он там дрался. Почему? Просто не хочу», — сказал Хабиб Нурмагомедов.

Источник: Спортс"

На UFC 322 Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом полусреднего весе. После боя Махачев заявил, что готов подраться в Белом доме на турнире в июне-2026.

С кем дальше драться Махачеву?

