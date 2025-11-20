Ричмонд
«Кто-то хочет выигрывать, а кто-то — доминировать». Хабиб отреагировал на возвращение Махачева на первое место P4P

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возвращение Ислама Махачева на первое место рейтинга P4P после победы над Джеком Делла Маддаленой.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Кто-то хочет выигрывать, а кто-то — доминировать», — написал в соцсетях Хабиб Нурмагомедов.

На UFC 322 Махачев единогласным решением судей победил Маддалену, а после этого сместил с первой строчки P4P Илию Топурию.

Махачев — о возвращении на первое место P4P: «Люблю, когда все на своих местах».

