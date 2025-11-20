Легковес нелегкой карьеры

Ислам Махачев после выигрыша у Ренату Мойкану решил прыгнуть в следующую категорию, полусредний вес. И прыжок вышел триумфальным: россиянин с ходу завоевал второй в жизни чемпионский титул UFC, одолев 15 ноября австралийца Джека Делла Маддалену. А звание в легком весе оказалось вакантным, и за ним из полулегкого (до 66 кг) поднялся представляющий Испанию грузин Илия Топурия, который стремительно приобрел огромную популярность. За пояс он бился в июне против бразильца Чарльза Оливейры, а Армана Царукяна наделили статусом запасного бойца: ну мало ли, что с кем произойдет, тогда выйдет в октагон. Но ничего не произошло: Топурия разнес Оливейру уже в стартовом раунде и даже на некоторое время сместил Махачева с верхней строчки рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от категории.