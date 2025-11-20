Делла Маддалена впервые высказался после поражения от Махачева в титульном бою

16 ноября Делла Маддалена и Махачев встретились в главном бою турнира UFC 322, прошедшем в Нью-Йорке. На кону стоял титул чемпиона организации в полусреднем весе, которым владел Делла Маддалена. Первая защита титула сложилась для него неудачно: поединок продлился все пять раундов, а судьи отдали победу Махачеву единогласным решением. Позднее россиянин признался, что бой сложился для него легко.