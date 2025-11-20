UFC принял решение по бою Асу Алмабаева

Для Алмабаева предстоящий бой станет продолжением впечатляющей серии: 26 июля он уверенно разобрался с перуанцем Хосе Очоа (8−2), одержав победу единогласным решением судей. Его оппонент, Перес, напротив, больше года не выходил в октагон. Последний раз американец дрался 15 июня 2024 года, потерпев поражение от Тацуро Тайры (17−1) и заработав серьёзную травму колена.