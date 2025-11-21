Хабиб Нурмагомедов пригласил Дурова на совместную тренировку

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов пригласил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на совместную тренировку.
«Брат, я часто вижу тебя в зале. Думаю, тебе пора прийти и поработать с братвой», — написал Нурмагомедов в соцсети Х.
«Отправь геолокацию, брат», — ответил Дуров.
В конце октября Дуров стал гостем на прошедшем в Абу-Даби 321-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он сфотографировался с Хабибом Нурмагомедовым, который в тот вечер секундировал Икраму Алискерову и Умару Нурмагомедову.
Ранее Дуров также сделал совместную фотографию с другим бывшим обладателем пояса UFC из России — Петром Яном.