Легенда UFC разорвал отношения с известным блогером из-за Махачева

Экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон объявил о прекращении сотрудничества с популярным блогером MMA Guru.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Sport24

Бывший боец заявил, что не может работать с человеком, который позволяет себе оскорбления в адрес представителей других религий.

Ранее MMA Guru оказался в центре скандала, поскольку открыто болел против Ислама Махачева по ходу его титульного поединка против Джека Делла Маддалены. Во время своего стрима блогер называл мусульман «жертвами инцеста» и «крысами».

«Не знаю, будет ли у нашего шоу продолжение. Прямо сейчас мы поставили все на паузу из-за его слов. Я не слежу за каждым его словом, я ему не нянька. Я попросил его объясниться, и мы решили пока разойтись. Если бы мой сын сказал нечто подобное, то я бы надавал ему по заднице. Я воспитываю своих детей иначе. Я хорошо отношусь к Исламу, ко всем этим парням. У меня нет претензий к их религии», — заявил Джонсон.

