Геннадий Головкин станет президентом организации World Boxing

Бывший чемпион мира по боксу Геннадий Головкин станет президентом организации World Boxing.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Он оказался единственным кандидатом, допущенным на выборы. Голосование состоится 23 ноября.

World Boxing была основана в 2023 году в результате конфликта между МОК и Международной ассоциацией бокса (IBA), которую возглавляет Умар Кремлев. В сентябре прошлого года Головкин был назначен председателем олимпийской комиссии организации.

«Моя миссия — сохранить олимпийское будущее бокса». Головкин выдвинул свою кандидатуру на пост президента World Boxing.

