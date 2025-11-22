Единогласным решением судей завершился бой казахстанца с Топурией в UFC

Его соперником был старший брат чемпиона UFC Илии Топурии Александр Топурия (7−1).
Трехраундовый поединок продлился всю дистанцию и завершился в пользу Топурии единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 29:28.
Таким образом, Алмахан при одной победе в UFC потерпел второе поражение. Всего в MMA у него 12 выигранных боев и три поражения.
