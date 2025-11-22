Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Единогласным решением судей завершился бой казахстанца с Топурией в UFC

Казахстанский боец легчайшего веса Бекзат Алмахан (12−3) провел бой на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: UFC

Его соперником был старший брат чемпиона UFC Илии Топурии Александр Топурия (7−1).

Трехраундовый поединок продлился всю дистанцию и завершился в пользу Топурии единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 29:28.

Таким образом, Алмахан при одной победе в UFC потерпел второе поражение. Всего в MMA у него 12 выигранных боев и три поражения.

Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше