Досрочной победой обернулся бой Асу Алмабаева в UFC

Его соперником в лимите наилегчайшего веса был американский экс-претендент Алекс Перес (25−10, UFC 7−6).
Трехраундовый поединок завершился в дебюте заключительной пятиминутки, когда Алмабаев применил гильотину, Перес не смог выбраться и сдался.
В углу Алмабаева был непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19−0).
Ранее на этом турнире другой казахстанец Бекзат Алмахан (12−3) потерпел поражение от старшего брата чемпиона UFC Илии Топурии Александра Топурии (7−1).
Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше