Двух бойцов команды Хабиба побили в UFC в течение часа. Уланбекова и вовсе разгромил ветеран из Японии

Сегодняшний соперник Сайгида Николас Далби — один из самых опытных бойцов в актуальном ростере UFC. В апреле датчанину исполнился 41 год, и к этой отметке он подошел, имея в послужном списке 30 профессиональных выступлений. В UFC Николас до сегодняшнего дня принял участие в 13 боях (на самом деле, в 14-ти, просто один значится в статистике как «несостоявшийся»), в семи из которых победил и пять раз проиграл. До июня 2024 года Далби шел на серии из четырех побед, и прервать ее смог россиянин Ринат Фахретдинов. Свой последний бой до сегодняшнего дня Николас провел в апреле 2025-го, и в нем датчанин снова уступил — на этот раз Рэнди Брауну. На поединок с Изагахмаевым Далби вышел на серии из двух поражений.