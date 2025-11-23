Двух бойцов команды Хабиба побили в UFC в течение часа. Уланбекова и вовсе разгромил ветеран из Японии

Продолжаем рассказывать о самых интересных событиях турнира UFC, который в эти минуты проходит в Катаре. Только что к завершению подошел бой, в котором россиянин Тагир Уланбеков сразился с Киоджи Хоригучи из Японии.
Уланбекову 34 года, и он — один из самых опытных людей в команде Хабиба Нурмагомедова. Тагир перебрался в UFC в 2020 году, имея титульные амбиции. Однако следующие пять лет в лиге получились для него довольно неоднозначными. Нельзя сказать, что Уланбеков провалился, но и назвать его карьеру за океаном на 100 процентов успешной язык также не повернется. Тагир уже давно находится в топ-15 рейтинга легчайшего веса, однако сделать качественный скачок ближе к титульной гонке ему все никак не удается.
Одна из главных проблем Уланбекова — слишком рваный график выступлений: слишком часто по ходу карьеры в UFC у Тагира по разным причинам срывались бои, из-за чего на его счету до сегодняшнего дня было всего семь выступлений за пять лет. В шести дагестанец одолел своих соперников и однажды проиграл. Последний бой до сегодняшнего дня Уланбеков провел в июне 2021-го: тогда россиянин в трех раундах вырвал трудовую победу у Азата Максума из Казахстана.
На турнире в Катаре соперником Тагира стал японец Киоджи Хоригучи — нерейтинговый боец, который, тем не менее, обладает большим именем. Хоригучи — один из наиболее успешных «мухачей» последних лет. Поклонники единоборств со стажем могут помнить, как в период с осени 2013-го по весну 2015-го японец набрал серию из четырех побед в UFC и добрался до титульного боя против великого Деметриуса Джонсона. Выиграть пояс Хоригучи тогда не удалось, зато этот пробел он смог закрыть позднее, правда, уже в других организациях.
В 2017-м Киоджи ушел из UFC в Rizin, откуда его периодически отпускали ради выступлений в Bellator. На том этапе карьеры японец провел 19 боев и сумел завоевать титулы в обеих организациях. Особенно успешно ему удалось проявить себя на родине: статистика Хоригучи в Rizin состоит из 14 побед при одном поражении.
С самого начала боя дела Уланбекова пошли не лучшим образом: Хоригучи был гораздо быстрее, резче и активнее. В первом раунде Тагир более-менее пытался подстроиться под соперника и даже оформил один тейкдаун. Правда, без особого контроля и попыток провести прием. А вот начиная со второго раунда японец включил следующую скорость, и нашему бойцу стало совсем сложно. В следующие семь минут Хоригучи разбивал Уланбекова по всем направлениям: попадал ударами рук и ног, ронял, борол, угрожал на земле. Мучения Тагира закончились в начале третьей минуты третьего раунда. После очередной серии попаданий Киоджи набросился на обессилевшего оппонента, который к тому моменту получил серьезный урон, и исполнил удушение со спины. Это поражение стало для Уланбекова вторым в UFC, и теперь он, по всей видимости, может окончательно забыть о титульной гонке.
Также добавим, что примерно часом ранее проиграл и другой боец из команды Хабиба Нурмагомедова — Сайгид Изагахмаев, для которого его поединок с Николасом Далби стал дебютным в UFC. Российскому полусредневесу 31 год, за его плечами до сегодняшнего турнира было 24 профессиональных боя, в которых он одержал 22 победы и дважды уступил. Большую часть карьеры Изагахмаев провел в российских организациях Fight Nights, GFC и Eagle FC. А в 2022 году Изагахмаев дебютировал в сингапурской лиге ONE. Поначалу все шло хорошо, Сайгид успел удачно выступить трижды в течение 11 месяцев. Однако затем ему два года пришлось сидеть без боев, пока во второй половине 2025-го не состоялся его переход в UFC.
Сегодняшний соперник Сайгида Николас Далби — один из самых опытных бойцов в актуальном ростере UFC. В апреле датчанину исполнился 41 год, и к этой отметке он подошел, имея в послужном списке 30 профессиональных выступлений. В UFC Николас до сегодняшнего дня принял участие в 13 боях (на самом деле, в 14-ти, просто один значится в статистике как «несостоявшийся»), в семи из которых победил и пять раз проиграл. До июня 2024 года Далби шел на серии из четырех побед, и прервать ее смог россиянин Ринат Фахретдинов. Свой последний бой до сегодняшнего дня Николас провел в апреле 2025-го, и в нем датчанин снова уступил — на этот раз Рэнди Брауну. На поединок с Изагахмаевым Далби вышел на серии из двух поражений.
Сегодня опытному датчанину удалось прервать эту неприятную череду. Бой получился крайне упорным, Изагахмаев никак не мог подстроиться под физически крепкого оппонента. Далби также выступил не самым ярким образом, однако в его действиях было чуть больше конкретики, потому судьи по итогу отдали победу именно ему (раздельным решением). Мы крайне редко видим, как проигрывают бойцы из команды Хабиба, а чтобы вот так, сразу двое по ходу одного турнира — это прямо уникальный случай.