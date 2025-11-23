Ричмонд
Иан Гарри победил Белала Мухаммада в соглавном бою турнира UFC в Катаре

Ирландский боец UFC Иан Гарри победил американца Белала Мухаммада в со-главном событии турнира UFC в Дохе (Катар).

Источник: Getty Images

Сегодня, 22 ноября, Гарри одолел Мухаммада единогласным решением судей по итогам трех раундов в октагоне.

Иан Гарри одержал 21-ю победу в 22 боях в ММА. Белал Мухаммад потерпел 5-е поражение в 30 поединках.