Иан Гарри победил Белала Мухаммада в соглавном бою турнира UFC в Катаре

Ирландский боец UFC Иан Гарри победил американца Белала Мухаммада в со-главном событии турнира UFC в Дохе (Катар).
Сегодня, 22 ноября, Гарри одолел Мухаммада единогласным решением судей по итогам трех раундов в октагоне.
Иан Гарри одержал 21-ю победу в 22 боях в ММА. Белал Мухаммад потерпел 5-е поражение в 30 поединках.