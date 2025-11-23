Царукян без проблем задушил Хукера! Следующий — Топурия?

Отказ от поединка с Махачевым был обусловлен травмой спины, которую Царукян получил во время весогонки. Арман довольно быстро восстановился, но долгое время не получал предложений от руководства UFC о следующем бое. Было понятно, что следующим биться за пояс ему не позволят, поэтому анонс боя с Хукером никого не удивил. Тем не менее к поединку с новозеландцем Царукян подошел на серии из четырех побед подряд. В течение 2025-го Арман также три раза выступил по правилам грэпплинга и трижды выиграл.