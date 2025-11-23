Умер боец ММА Айзек Джонсон

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Айзек Джонсон скончался в возрасте 31 года после боя на турнире по тайскому боксу, сообщает Fox News.
В пятницу спортсмен принимал участие в турнире Matador Fighter Challenge на стадионе «Сисеро» в Чикаго.
В конце заключительного, третьего раунда боя спортсмен потерял сознание и был госпитализирован, однако спасти его не удалось — он скончался в больнице. Отмечается, что Джонсон прошел медосмотр перед поединком. По словам знакомых, данный бой был первым для него по тайскому боксу.
Причины смерти не сообщаются, власти начали расследование инцидента. У спортсмена остались жена и маленькая дочь.