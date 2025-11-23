Умер боец ММА Айзек Джонсон

В конце заключительного, третьего раунда боя спортсмен потерял сознание и был госпитализирован, однако спасти его не удалось — он скончался в больнице. Отмечается, что Джонсон прошел медосмотр перед поединком. По словам знакомых, данный бой был первым для него по тайскому боксу.