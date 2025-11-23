Азизян: «Царукяну не дадут бой за титул UFC после такой победы над Хукером»

«Арман показал хороший бой. Царукян сделал все, что хотел, победил досрочно. Следующий ход за UFC. Если бы Арман предложил Дэну такой бой, какой показали Иэн Мачадо Герри и Белал Мухаммад, то UFC дали бы Царукяну поединок за титул. А так… Бой за титул не дадут после такой победы. За пояс чемпиона UFС в легком весе будут драться другие люди. Илия Топурия оставит пояс, а за титул будут драться Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи», — сказал Азизян MMA.Metaratings.ru.