Геннадий Головкин назначен президентом World Boxing

Экс-чемпион мира по боксу Геннадий Головкин утвержден президентом организации World Boxing. Заседание прошло в Риме, других кандидатов не было.

На посту казахстанец сменил нидерландца Бориса ван дер Ворста, который не стал выдвигаться на второй срок.

"Моя миссия — сохранить олимпийское будущее бокса, укрепить доверие и поддержать спортсменов, тренеров и федерации в их стремлении развивать наш спорт.

Наша цель: добиться полного признания со стороны МОК и подтвердить присутствие бокса на Олимпийских играх — в Лос-Анджелесе-2028, Брисбене-2032 и в последующие годы", — сказал Головкин.

World Boxing создана в 2023 году. Организация появилась после выхода ряда стран из IBA, которой руководит россиянин Умар Кремлев.

В 2024-м Международный олимпийский комитет исключил IBA из своего состава. В начале 2025-го МОК признал World Boxing.

Хабиб Нурмагомедов встретился с Геннадием Головкиным в Дубае.

