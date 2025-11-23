Ричмонд
Махачев прилетел в Россию с двумя чемпионскими поясами UFC

Боец UFC Ислам Махачев вернулся в Дагестан после победы над Джеком Делла Маддаленой в поединке за титул в полусреднем весе на турнире UFC 322.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Reuters

Вместе с болельщиками и прессой, россиянина встретил отец Рамазан, которому Махачев вручил два чемпионских пояса.

«Я думаю, что мало в мире отцов двойных чемпионов», — сказал Махачев.

В ночь на 16 ноября 34-летний Махачев победил Маддалену единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) и завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. Ранее он был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион. За карьеру россиянин одержал 28 побед и потерпел 1 поражение.

Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
