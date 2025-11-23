Махачев прилетел в Россию с двумя чемпионскими поясами UFC

Вместе с болельщиками и прессой, россиянина встретил отец Рамазан, которому Махачев вручил два чемпионских пояса.
«Я думаю, что мало в мире отцов двойных чемпионов», — сказал Махачев.
В ночь на 16 ноября 34-летний Махачев победил Маддалену единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) и завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. Ранее он был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион. За карьеру россиянин одержал 28 побед и потерпел 1 поражение.
