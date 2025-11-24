Головкин — после избрания президентом World Boxing: «Перед нами стоит важная задача: вернуть доверие к боксу и обеспечить ему прочное место в олимпийской программе»

"Мне выпала большая честь — возглавить World Boxing.
Сейчас я получаю поздравления со всего мира, и для меня это очень ценно. Мой путь начался на любительском ринге и привел меня к Олимпийским играм, званию чемпиона мира и успешной профессиональной карьере. Благодарен родной стране и всем казахстанцам за поддержку, которую я чувствовал на каждом этапе.⠀Сегодня я делаю новый шаг — беру на себя ответственность работать ради будущего бокса. Перед нами стоит важная задача: вернуть доверие к нашему виду спорта и обеспечить ему прочное место в олимпийской программе. Мы останемся независимыми и верными олимпийским ценностям", — написал Головкин в соцсетях.
Напомним, экс-чемпион мира по боксу Геннадий Головкин был единственным кандидатом на пост президента World Boxing. Его утвердили вчера на заседании организации в Риме.
