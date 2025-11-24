Ричмонд
Махачев ответил на вызов Рахмонова и назвал главное условие для боя

Российский боец Ислам Махачев высказался по поводу вероятного боя с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, передают Vesti.kz.

Источник: Турар Казангапов, Vesti.kz

Ранее Рахмонов посредством соцсетей поздравил Махачева с победой над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой и заявил, что настоящим вызовом в полусреднем весе всё ещё остаётся он.

«Ну, во-первых, ему надо вернуться. Он уже больше года не дрался. Претендент не может год отстаивать с травмами и прийти драться за пояс. Да, мы поздоровались. Он меня поздравил. Пожали просто руки. Ну, если он восстановится и UFC решит, что он следующий — почему бы и нет?!», — цитирует Махачева Sport24.ru.

Напомним, что бой Махачева и Маддалены стал главным событием турнира UFC 322, который прошёл 16 ноября в Нью-Йорке. Победа позволила россиянину завоевать чемпионский пояс в полусреднем весе. Рахмонов в актуальном рейтинге дивизиона занимает четвёртую строчку. Шавкат не выходил в октагон с декабря 2024 года, когда судейским решением победил ирландца Иэна Гэрри.

Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
