Жумагулов высказался о поражении Алмахана от Топурии в UFC

Жумагулов обратился к Алмахану после боя
Действующий чемпион европейской лиги Octagon Жумагулов высказался о проигрыше Алмахана на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар). Казахстанский ветеран отметил, что считает выступление Алмахана достойным.
«Не печалься, ты показал хороший бой, дравшись с честью и достоинством! Впереди ещё много побед, ИншАллах!», — написал Жумагулов в соцсетях.
Чемпионский путь Жумагулова
Жалгас Жумагулов в конце июня завоевал титул наилегчайшего веса на турнире Oktagon 73 в Гамбурге, победив грузинского бойца Бено Адамию единогласным решением судей. Ранее он выступал в UFC, где провёл семь боёв, одержав одну победу и потерпев шесть поражений. В 2023 году казахстанец покинул промоушен.
Всего в профессиональной карьере Жумагулов записал на свой счёт 18 побед и 9 поражений.