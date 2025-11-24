Ричмонд
Жумагулов высказался о поражении Алмахана от Топурии в UFC

Бывший боец UFC казахстанец Жалгас Жумагулов отреагировал на поражение своего соотечественника Бекзата Алмахана (12−3) от испано-грузинского бойца Александра Топурии (7−1), передают Vesti.kz.

Источник: OKTAGON

Жумагулов обратился к Алмахану после боя

Действующий чемпион европейской лиги Octagon Жумагулов высказался о проигрыше Алмахана на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар). Казахстанский ветеран отметил, что считает выступление Алмахана достойным.

«Не печалься, ты показал хороший бой, дравшись с честью и достоинством! Впереди ещё много побед, ИншАллах!», — написал Жумагулов в соцсетях.

Чемпионский путь Жумагулова

Жалгас Жумагулов в конце июня завоевал титул наилегчайшего веса на турнире Oktagon 73 в Гамбурге, победив грузинского бойца Бено Адамию единогласным решением судей. Ранее он выступал в UFC, где провёл семь боёв, одержав одну победу и потерпев шесть поражений. В 2023 году казахстанец покинул промоушен.

Всего в профессиональной карьере Жумагулов записал на свой счёт 18 побед и 9 поражений.