Жумагулов высказался о поражении Алмахана от Топурии в UFC

Жалгас Жумагулов в конце июня завоевал титул наилегчайшего веса на турнире Oktagon 73 в Гамбурге, победив грузинского бойца Бено Адамию единогласным решением судей. Ранее он выступал в UFC, где провёл семь боёв, одержав одну победу и потерпев шесть поражений. В 2023 году казахстанец покинул промоушен.