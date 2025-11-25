Махачев планирует провести следующий бой в июле

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев может провести следующий бой в июле. Об этом он сообщил ТАСС.
«В июле», — ответил Махачев на вопрос о проведении следующего поединка.
16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 и стал чемпионом организации в полусреднем весе.
Махачеву 34 года, на его счету 28 побед и 1 поражение в MMA. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию. Махачев стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC в двух весовых категориях.
